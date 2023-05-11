Люпин вместо мяса: выращиваем кормовую культуру в своём саду

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Люпин (Lupinus) — это многолетнее растение с красивыми цветами, которое принадлежит семейству бобовых. Оно произрастает во многих частях мира и является популярным среди садоводов благодаря своей красоте и декоративности. Однако люпин не только прекрасный декоративный элемент сада, но и полезное растение для садоводства и пищевой промышленности.

Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2011/04/iStock-992893076.jpg

Люпины имеют зелёные, листообразные стебли и перистые листья, которые располагаются парами на стебле. Они достигают высоты от 30 до 120 см, в зависимости от сорта. Цветки люпина имеют форму гроздей, состоящих из множества небольших цветочков. Они могут быть различных цветов, например:

белого,

розового,

фиолетового,

синего,

жёлтого или красного оттенка.

Люпины популярны среди садоводов благодаря своей красоте и декоративности. Они могут использоваться для украшения клумб, бордюров и садовых композиций. Кроме того, люпины являются важными растениями для садоводства, так как обладают способностью обогащать почву азотом, что благоприятно влияет на рост и развитие других растений.

Некоторые виды люпина также используются в пищевой промышленности для производства продуктов, таких как:

мука,

молоко и масло,

а также в качестве корма для скота.

Люпин содержит много белка и имеет хороший аминокислотный состав, поэтому его используют в качестве заменителя мяса в растительных блюдах.

Кроме того, люпины могут иметь медицинское применение. Их экстракты используются в косметических и лекарственных средствах для улучшения кровообращения и уменьшения воспалительных процессов в организме.

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