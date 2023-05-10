Антидепрессанты в почве: как работа на садовом участке делает нас счастливыми

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чувство уюта, которое возникает в саду, не случайно! Знали ли вы, что в почве существует природный антидепрессант? И это не фантастика — изучением микробов Mycobacterium vaccae уже активно занимаются учёные.

Фото: https://www.pravdist.ru/image/preview/article/1665717127_test_tmp.jpeg

Было обнаружено, что микроб Mycobacterium vaccae имеет влияние на нейроны в мозгу, но без побочных эффектов, как от антидепрессантов. Механизм работает следующим образом: "счастливые" микробы в почве заставляют уровень цитокинов повышаться, что приводит к производству большего количества серотонина.

Эта бактерия находится в здоровой почве, и когда человек находится в контакте с ней, микроб стимулирует выработку серотонина. Серотонин заставляет нас чувствовать себя расслабленными и счастливыми. Недостаток серотонина, напротив, связан с депрессией, тревожностью, биполярными расстройствами.

Микробы-антидепрессанты также исследуются на предмет:

улучшения когнитивных функций,

лечения болезни Крона и даже ревматоидного артрита.

Садоводы контактируют с этой бактерией, вдыхая её, также бактерия попадает в кровь через небольшие раны. Таким образом, занятие садоводством может уменьшать стресс и поднимать настроение.