Патриарх Кирилл решил вернуть своего духовника отца Илия в Оптину Пустынь из-за жалоб верующих, которые тоже считают Илия своим духовником, но не могут с ним увидеться

Патриарх Кирилл попросил своего духовника схиархимандрита Илия вернуться в Оптину Пустынь

0:49 Your browser does not support the audio element. Религия

Патриарх Кирилл попросил своего духовника схиархимандрита Илия Ноздрина вернуться в Оптину Пустынь. Причиной этому стало возмущение людей, которые называют себя духовными чадами отца Илия.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Верующие стали высказывать недовольство из-за недоступности отца Илия и невозможности пообщаться с ним лично, услышать от него совет или наставление.

"Благословляю отцу схиархимандриту Илию при его согласии вернуться в Оптину", — цитирует сайт Русской Православной Церкви патриаршую резолюцию, адресованную наместнику Оптиной Пустыни епископу Можайскому Иосифу Королёву.

В резолюции также говорится о том, что отец Илий будет в Оптиной Пустыни находиться в условиях монашеского сообщества и получать медицинскую помощь, необходимую в силу его возраста.