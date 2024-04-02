Патриарх Кирилл решил вернуть своего духовника отца Илия в Оптину Пустынь из-за жалоб верующих, которые тоже считают Илия своим духовником, но не могут с ним увидеться

Патриарх Кирилл попросил своего духовника схиархимандрита Илия Ноздрина вернуться в Оптину Пустынь. Причиной этому стало возмущение людей, которые называют себя духовными чадами отца Илия.
Верующие стали высказывать недовольство из-за недоступности отца Илия и невозможности пообщаться с ним лично, услышать от него совет или наставление.
"Благословляю отцу схиархимандриту Илию при его согласии вернуться в Оптину", — цитирует сайт Русской Православной Церкви патриаршую резолюцию, адресованную наместнику Оптиной Пустыни епископу Можайскому Иосифу Королёву.
В резолюции также говорится о том, что отец Илий будет в Оптиной Пустыни находиться в условиях монашеского сообщества и получать медицинскую помощь, необходимую в силу его возраста.
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