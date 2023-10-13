Священники объяснили суть молебны в 2023: путь к Богу и помощь в нуждах

Молебен, или треба, — это богослужение, во время которого верующие обращаются к Богу, Божией Матери или православным святым с просьбой или благодарностью. Обычно он связан с каким-то конкретным поводом или событием, поэтому его иногда называют молитвой о малом.

Фото: openverse

В православной традиции молебен — это способ обратиться к Богу, Богородице или другим святым. Они бывают частными и общими. Первые служат по конкретным просьбам верующих, вторые — во время больших церковных праздников, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и других событий, которые затрагивают большое количество людей. Молебен может совершаться как в храме, так и в другом месте, например около мемориала, на стройке, в поле и т. д.

Молебны различаются по видам богослужения. Так, во время простого молебна священник произносит в честь Богородицы или святого ектению — серию прошений, во время которой упоминаются имена тех, кто заказал молебен, и их родственников.

Существуют также водосвятные молебны, в ходе которых проводится обряд благословения воды. Молебны с акафистом служат в дни памяти святых или перед почитаемыми чудотворными иконами. Благодарственные молебны, как общецерковные, так и частные, служат только в честь Господа.

Так как молебны — это способ обратиться к Богу, они также различаются по целям. Верующие могут просить об исцелении больного, о помощи и защите для путешественников, военных, о благословении на благое дело, об избавлении от проклятий, об освящении дома, автомобиля, поля и т. д. Специальные молебны проводят перед строительством храма или монастыря, на Новый год, начало учебного года и во время праздников.

Заказать молебен можно в церковной лавке, которая находится в самом храме или рядом с ним. Для этого нужно подойти к продавцу и назвать цель богослужения. Если молебен привязан к конкретной дате, например к именинам или годовщине события, следует назвать и ее. Также необходимо указать данное при крещении имя человека, за которого просят, и того, к кому обращен молебен — Господа, Богородицу или святого.

Самый распространенный вид молебна — записки "О здравии" и "Об упокоении". Для них верующие могут приобрести специальные бумажки с изображением восьмиконечного креста. На них в столбик записываются данные в крещении имена людей, которых надо упомянуть во время богослужения. Имена нужно указывать в родительном падеже. Если человек умер менее 40 дней назад, рядом с его именем следует подписать "новопреставленный". Делать другие пометки ("младенец", "болящий", "отрок" и т. д.) необязательно.

Стоимость молебна каждый приход определяет самостоятельно. Во многих храмах записки о здравии и упокоении можно подавать бесплатно или за символическую сумму. Заказные молебны (об исцелении, панихиду, освящение дома, благодарственные и т. д.) обычно стоят дороже. В некоторых случаях священнослужитель может провести службу бесплатно, если верующий сильно нуждается в молебне, но не может заплатить. Однако такие вопросы следует согласовывать со священником.

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...