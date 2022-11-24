Священник ВДВ: многие военные принимают решение о крещении в зоне СВО

Многие военнослужащие принимают решение о крещении, находясь в зоне спецоперации. Об этом сообщил полковой священник ВДВ на Херсонском направлении протоирей Максим.

По его словам, даже полевые условия подходят для проведения обряда таинства крещения.

"Многие, кто сюда прибывают, решают покреститься, стать христианами", — приводит ТАСС комментарий протоирея.

Он также добавил, что некоторые солдаты до участия в специальной военной операции редко задумывались о духовной жизни и не относились к ней серьёзно. Однако в зоне СВО ценности граждан меняются, заключил священник.

Ранее руководитель федеральной службы по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что основная причина русофобии — религиозный раскол XI века, разделивший христианство. Он также подчеркнул: лишь успех российской спецоперации остановит такие настроения на Западе.