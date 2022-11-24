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Священник ВДВ: многие военные принимают решение о крещении в зоне СВО

Религия

Многие военнослужащие принимают решение о крещении, находясь в зоне спецоперации. Об этом сообщил полковой священник ВДВ на Херсонском направлении протоирей Максим.

Священник ВДВ: многие военные принимают решение о крещении в зоне СВО

По его словам, даже полевые условия подходят для проведения обряда таинства крещения.

"Многие, кто сюда прибывают, решают покреститься, стать христианами", — приводит ТАСС комментарий протоирея.

Он также добавил, что некоторые солдаты до участия в специальной военной операции редко задумывались о духовной жизни и не относились к ней серьёзно. Однако в зоне СВО ценности граждан меняются, заключил священник.

Ранее руководитель федеральной службы по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что основная причина русофобии — религиозный раскол XI века, разделивший христианство. Он также подчеркнул: лишь успех российской спецоперации остановит такие настроения на Западе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Ольга Гуманова
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