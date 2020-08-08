От осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, умер насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман.
"8 августа 2020 года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончался насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков). Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молиться о новопреставленном рабе Божием", — сказано на официальном сайте лавры.
Архимандрит Герман получил известность благодаря "отчитке бесноватых".
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.