Депутат Мосгордумы: власти Москвы не интересуются мнением москвичей

Руководитель фракции партии "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов считает, что за последние десять лет московская мэрия сделала много хорошего в технологическом плане, однако не сумела наладить полноценный диалог с москвичами.

21 октября 2010 года мэром Москвы стал Сергей Собянин. И за прошедшие десять лет российская столица действительно серьезно изменилась. Но наряду с достижениями хватает и проблем.

Мнение депутата: чиновники не слушают москвичей

Оценивая эти десять лет Максим Круглов отметил, что действительно было сделано много хороших вещей. Те же многофункциональные центры, много было сделано для благоустройства города. Впрочем, работы по благоустройству, отметил депутат, часто тоже становится объектом критики.

"Главная проблема заключается в том, что москвичей ни о чем не спрашивали как до Собянина, так не спрашивают и при нем. Москвичи никак не вовлечены в управление городом. И чиновники, которые считают правильным делать какие-то вещи, делают их без оглядки на мнение жителей. И получается, что нет никаких институциональных возможностей вовлекать жителей города в процесс правления. Хотя бы спрашивать их, согласны или не согласны. Публичные слушания проходят совершенно фейковым образом", — сказал Максим Круглов "Правде.Ру".

По его мнению, людей надо вовлекать в те же процессы благоустройства, однако, к сожалению, чиновники этого категорически не хотят и не умеют.

"Например, есть в западных странах механизмы соучастного проектирования, механизмы соучастного бюджетирования. Это достаточно понятные, известные в мировой практике и законы, и механизмы, которые можно было бы принять и начать использовать. Но в Москве они то ли боятся этого делать (я имею в виду исполнительную власть), то ли им просто лень. Так к жителям не стоит относиться. Никто, кроме жителей, лучше их не знает, как лучше все сделать. Понятно, что нужны консультации профессионалов, экспертов, но именно в тесной работе с гражданами", — считает Максим Круглов.