Интернет-омбудсмен: все обвинения Microsoft - пустой звук

Вчера компания Microsoft опубликовала отчёт, в котором напрямую обвинила правительство России в поддержке (а иногда и одобрении) политически мотивированных хакерских атак.

"Что бы это значило?", — спросил корреспондент "Правды.Ру" у интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

— Если даже с территории России, либо другой страны происходит атака, это совершенно не означает, что это дело рук российских граждан или России как таковой. Поэтому здесь утверждения могут быть какие и о чём угодно. Но это всего лишь утверждения. Я не знаю, как к ним можно относиться и насколько это может быть достоверной информацией.

- Что значит "атака, санкционированная на государственном уровне (NSN, nation state notification)"? Как это выявляется? И какие они бывают?

— Это, на мой взгляд, не более, чем чьи-то фантазии. Потому что санкционированная на государственном уровне хакерская атака — это фактически некое объявление войны.

В интернете ничего утверждать однозначно нельзя. Любая "подозрительная активность", зафиксированная из некоей точки планеты, запросто де-факто может происходить из совершенно другого места. Всё зависит от умений программиста.

Поэтому относиться серьёзно к заявлению даже такой уважаемой компании, как Microsoft, и — тем более — делать какие-то выводы, не стоит.