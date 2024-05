Американец создал бота, имитирующего речь и манеры общения его покойного отца

Your browser does not support the audio element.

Американский журналист Джеймс Влахос создал цифровую копию своего отца, который скончался от неизлечимой болезни. Это позволило ему поддерживать общение с родителем.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository