Американец создал бота, имитирующего речь и манеры общения его покойного отца

0:59 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Американский журналист Джеймс Влахос создал цифровую копию своего отца, который скончался от неизлечимой болезни. Это позволило ему поддерживать общение с родителем.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В 2016 году у отца Влахоса обнаружили злокачественное новообразование, которое не поддавалось лечению. Мужчина каждый день общался с отцом и записывал разговоры на аудио. Сначала Влахос планировал сохранить записи на память, но потом, когда он начал работать в сфере искусственного интеллекта, у него появилась необычная идея. Он решил создать что-то интерактивное, чтобы лучше сохранить воспоминания.

Так появился чат-бот, с которым Влахос стал разговаривать после смерти отца. Со временем искусственный интеллект даже научился шутить. Например, когда у него спрашивали, где он находится, он отвечал, что, вероятно, находится на сервере в Сан-Франциско.