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В РФ придумали новый способ получения биоводорода

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Как считают эксперты, такой способ позволит одновременно получить доступ к возобновляемому экологичному топливу и уменьшить воздействие промышленных стоков на окружающую среду.

В РФ придумали новый способ получения биоводорода
Фото: dzen.ru

Биоводород – это водород, который получают й из биомассы. Исследователи пояснили, что это самый экологичный вид топлива, так как его получение не наносит окружающей среде такой вред, как добыча и использование ископаемого топлива. Такой газ может быть использован в качестве топлива в водородных топливных ячейках, в автомобилях, в источниках энергии для небольших устройств, а также там, где нет доступа к сетям электроснабжения, что особенно актуально для удаленных районов и островных областей.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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