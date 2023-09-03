Пентагон объявил о запуске сайта по объяснению аномальных явлений

В ближайшее время по инициативе Пентагона будет запущена интернет-страница, посвященная аномальным явлениям и их объяснению. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. В ведомстве отмечают, что данная инициатива направлена на улучшение понимания и анализ необъяснимых аномальных явлений, включая также неопознанные летательные объекты.
"Министерство запускает сайт под эгидой управления по изучению аномальных явлений, чтобы предоставлять общественности информацию об усилиях управления по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений"", — сказал Райдер на пресс-брифинге.
На данной странице будут публиковаться фотографии и видеоматериалы с аномальными явлениями по мере их деклассификации, а также проводиться их анализ.
Стоит напомнить, что ранее директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США, Билл Нельсон, подтвердил обязательство своего агентства предоставить отчет о неопознанных летающих объектах.
"Я, как глава НАСА, принял решение о создании комитета из выдающихся ученых, учитывая многочисленные подозрения относительно инопланетян", — сообщил Нельсон журналистам.
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