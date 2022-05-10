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Автор Денис Постольский

Маск запустит ракету Starship к Марсу через 3-5 лет

Эврика

Создатель аэрокосмической компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск в рамках конференции Financial Times заявил, что рассчитывает в скором времени реализовать непилотируемый полёт ракеты-носителя Starship к Марсу.

Маск запустит ракету Starship к Марсу через 3-5 лет

"Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемую [миссию] Starship к Марсу через 3-5 лет", — сообщил он.

Отмечается, что в случае успеха к концу десятилетия к Марсу отправится миссия с экипажем.

Как заметил Маск, стартовые "окна" для марсианской миссии открываются каждые два года, а возможность для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса при нужном расположении планет относительно друг друга открывается каждые 26 месяцев.

Глава SpaceX подчеркнул, что первый запуск ракеты Starship состоится через два или три месяца.

Напомним, в долгосрочных перспективах Маска — к 2050 году возвести на соседней планете автономное поселение, которое не будет зависеть от земных ресурсов.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Владимир Губарев
Темы космос илон маск
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