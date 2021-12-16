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Симбиоз Дельта-Омикрон может быть очень опасен - директор Moderna

Эврика » Гипотезы

Комбинация коронавирусных штаммов Delta и Omicron, которая может возникнуть в результате одновременного заражения человека обоими, может создать новый, более опасный штамм.

Симбиоз Дельта-Омикрон может быть очень опасен - директор Moderna

Так считает медицинский директор Moderna Пол Бертон.

Выступая во вторник перед членами Комитета по технологиям и науке Палаты общин, Бертон сказал, что одновременное проникновение в организм двух вариантов "безусловно, дает возможность им рекомбинировать, что означает, что они могут начать делиться и обмениваться генами”.

"Опасность этого особенно высока для людей с ослабленным иммунитетом, — сказал Бертон. — Комбинация этих двух штаммов может привести к худшим симптомам COVID-19, чем обычно".

Фармацевт добавил, что в нынешней ситуации, когда омикрон распространяется быстро и не уменьшается количество дельта-инфекций, "действительно важно подумать об этом”.

К слову, Бертон — не единственный учёным, предупредивший о потенциальной комбинации Дельта-Омикрон. В среду Александр Семенов, руководитель филиала российского исследовательского центра вирусологии "Вектор" в Екатеринбурге, заявил, что существует вероятность того, что человек заразится двумя штаммами вируса одновременно.

"Это, однако, довольно редкое явление, но потенциально опасное, — сказал Семенов РИА Новости и подчеркнул, что "различные вирусные мутации по-разному влияют на разные органы".

  • Известно, что до сих пор ни одна крупная вспышка не была вызвана событиями рекомбинации во время пандемии.
  • 90-летняя непривитая женщина в Бельгии умерла в марте после одновременного заражения Альфа-и Бета-вариантами.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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