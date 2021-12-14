Мурашко рассказал о ситуации с омикрон-штаммом в России

По данным Минздрава России, люди, приехавшие в страну со штаммом "омикрон" получают "минимальную терапию", поскольку болезнь у всех протекает в лёгкой форме и их жизням не угрожает.

"Ситуация стабильная", — заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире ТК Россия-1.

По его словам, среди заболевших у большинства есть иммунитет к ковиду, поскольку они вакцинированы.

Напомним, Татьяна Голикова ранее сообщала, что всего в стане выявлено 16 человек, "подцепивших" новый штамм во время заграничных поездок.

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