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Израильские учёные готовы делать лекарство от COVID-19 из морских водорослей

Эврика » Гипотезы

Из съедобных морских водорослей израильские учёные научились добывать вещество, которое, как они считают, "может стать решением всей истерии, связанной с коронавирусом".

Израильские учёные готовы делать лекарство от COVID-19 из морских водорослей

Об этом рассказал портал The Jrusalim Post.

"Команда исследователей из Тель-Авивского университета обнаружила, что ульван — основной водорастворимый полисахарид, извлеченный из клеточной стенки зеленых морских водорослей, может стать ключом к предотвращению заражения клеток человека коронавирусами (включая грипп и простуду)", — пишет автор материала.

Как пояснил профессор Александр Гольберг, исследование все еще находится на ранних стадиях, но его команда надеется, что это открытие будет использовано в будущем для разработки доступного и эффективного препарата, защищающего от COVID.

Кратко об исследовании

Гольберг и его коллеги изучали морские водоросли в течение последних восьми лет, а во время первой волны пандемии они начали задумываться о том, что морские водоросли могут содержать настоящие целебные соединения, которые потенциально будут панацеей.

Уже было известно, что некоторые компоненты морских водорослей обладают противовирусными свойствами. И поскольку ковид является вирусом, они сложили два и два и принялись за работу.

"Ульван добывается из морских водорослей под названием Ульва, которые также называются морским салатом и являются пищей в таких местах, как Япония, Новая Зеландия и Гавайи, — объяснил Гольберг. — Мы знали, что ульван эффективен против вирусов в сельском хозяйстве. Поэтому и проверили на воздействие на ковид. Оказалось, что ульван предотвращает заражение клеток коронавирусом”.

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