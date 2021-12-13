Новое исследование Университета Брауна (США) показало, что ограничения, вводившиеся в странах из-за коронавируса, включая обязательное ношение масок и карантины, привели к снижению когнитивных способностей детей на 23%.
Для своего исследования ученые проанализировали 1070 оценок, данных 605 детям в марте 2020 года, когда впервые начались запреты и люди надели маски.
Были рассмотрены три показателя развития детей — коэффициент раннего обучения (ELC), коэффициент вербального развития (VDQ) и коэффициент невербального развития (NVDQ).
"Компоненты раннего обучения ребенка включают его мелкую моторику, зрительное восприятие, восприимчивость и выразительность речи, — сообщает Great Game India (GGI). — То, что обычно называют показателем IQ для малышей".
Как следует из результатов, полученных исследователями, в среднем уровень IQ детей за пандемию снизился почти на четверть:
"В то же время уровень вербального развития также значительно снизился, в среднем со 100 в 2018 году до 90 в 2020 году и в 2021 году до примерно 70 …
Коэффициент невербального развития также снизился: со 105 в 2019 году до 100 в 2020 году и примерно 80 в 2021 году соответственно”.
Вывод исследователей:
"Одним из наиболее пагубных аспектов для детей стало обязательное ношение масок, особенно в школе. Дети должны общаться и быть рядом со своими друзьями и сверстниками, а не "дистанцироваться” и не относиться к другим как к ходячей чуме.
Маски, которые носят в общественных местах, а также в школах или детских садах, могут повлиять на ряд навыков раннего развития, таких как привязанность, обработка лица и социально-эмоциональная обработка”, — объясняют исследователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Германии заявили, что Лукашенко не является легитимным правителем Белоруссии. Общую позицию ФРГ выразил Штеффен Хебештрайт, представитель нового кабмина.