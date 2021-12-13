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Учёные выяснили, как пандемия повлияла на развитие детей

Эврика » Гипотезы

Новое исследование Университета Брауна (США) показало, что ограничения, вводившиеся в странах из-за коронавируса, включая обязательное ношение масок и карантины, привели к снижению когнитивных способностей детей на 23%.

Учёные выяснили, как пандемия повлияла на развитие детей

Для своего исследования ученые проанализировали 1070 оценок, данных 605 детям в марте 2020 года, когда впервые начались запреты и люди надели маски.

  • В период с марта 2020 года по июль 2021 года было проведено еще 154 обследования 118 детей.
  • В рамках исследования также были проанализированы еще 39 детей, родившихся в 2018 и 2019 годах и переживших пандемию.

Были рассмотрены три показателя развития детей — коэффициент раннего обучения (ELC), коэффициент вербального развития (VDQ) и коэффициент невербального развития (NVDQ).

"Компоненты раннего обучения ребенка включают его мелкую моторику, зрительное восприятие, восприимчивость и выразительность речи, — сообщает Great Game India (GGI). — То, что обычно называют показателем IQ для малышей".

Как следует из результатов, полученных исследователями, в среднем уровень IQ детей за пандемию снизился почти на четверть:

  • "ранние средние результаты снизились на 23% со 100% в 2019 году до 80% в 2020 году и, наконец, 77% в 2021 году”, — объясняет GGI.

"В то же время уровень вербального развития также значительно снизился, в среднем со 100 в 2018 году до 90 в 2020 году и в 2021 году до примерно 70 …

Коэффициент невербального развития также снизился: со 105 в 2019 году до 100 в 2020 году и примерно 80 в 2021 году соответственно”.

Вывод исследователей:

  • дети, родившиеся во время эпидемии, в настоящее время значительно снижают вербальные, моторные и общие когнитивные показатели по сравнению с детьми, родившимися до пандемии.

Причины

"Одним из наиболее пагубных аспектов для детей стало обязательное ношение масок, особенно в школе. Дети должны общаться и быть рядом со своими друзьями и сверстниками, а не "дистанцироваться” и не относиться к другим как к ходячей чуме.

Маски, которые носят в общественных местах, а также в школах или детских садах, могут повлиять на ряд навыков раннего развития, таких как привязанность, обработка лица и социально-эмоциональная обработка”, — объясняют исследователи.

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