На одной из стен Успенского собора храмового комплекса Псково-Печерского монастыря обнаружили фрагменты неизвестных росписей. Специалисты предполагают, что это фрески, которыми украшали стены храма в XVIII веке.
Успенский собор был построен в XV веке, позже его несколько раз перестраивали.
Фрески были найдены в процессе реставрации. Археологи предполагают, что они были написаны на стене одного из церковных приделов, который был снесён в более поздний период.
В храмовый комплекс входит более десяти церквей. Некоторые из них известны своими уникальным карстовыми пещерами, внутри которых возведены храмы.
Раньше в подземных ходах хоронили усопших монахов. По оценкам археологов, там захоронено более десяти тысяч человек.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.