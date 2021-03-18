В храме Псково-Печерского монастыря обнаружили фрески XVIII века

На одной из стен Успенского собора храмового комплекса Псково-Печерского монастыря обнаружили фрагменты неизвестных росписей. Специалисты предполагают, что это фрески, которыми украшали стены храма в XVIII веке.

Успенский собор был построен в XV веке, позже его несколько раз перестраивали.

Фрески были найдены в процессе реставрации. Археологи предполагают, что они были написаны на стене одного из церковных приделов, который был снесён в более поздний период.

В храмовый комплекс входит более десяти церквей. Некоторые из них известны своими уникальным карстовыми пещерами, внутри которых возведены храмы.

Раньше в подземных ходах хоронили усопших монахов. По оценкам археологов, там захоронено более десяти тысяч человек.