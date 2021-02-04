В Египте нашли мумию с золотым языком

Группа археологов обнаружила в Александрии (Египет) 16 мумий в храме Тапосирис Магна, посвященном богам Осирису и Исиде.

Останки, возраст которых, по оценкам, составляет около 2000 лет, находятся в плохом состоянии, однако египетско-доминиканская команда исследователей с удивлением заметила, что во рту одной из мумий был золотой язык.

Египетское Министерство древностей сообщило, что бальзамировщики, вероятно, поместили золотой протез, чтобы убедиться, что покойный сможет поговорить с богами. Неизвестно, были ли того египтянина проблемы с речью, когда он был жив, а также неизвестно, почему язык был специально сделан из золота.

Кроме того, на остальных 15 найденных мумиях были амулеты и маски с изображениями смерти, свитки и оштукатуренные плащи.

На месте захоронения также были обнаружены статуи, которые, по мнению экспертов, изображали людей, которые там были похоронены. Статуи настолько хорошо сохранились, что на них видны характерные детали каждого человека: прически, головные уборы и даже улыбки.

Точно не известно, в какой период умерли все эти люди, но, по оценкам историков, они жили во времена Птолемеев - между 304 годами до нашей эры и 30 годами до нашей эры.