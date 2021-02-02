Учёные нашли новый вид китов. Но они уже на грани исчезновения

Группа исследователей из Национального агентства океанических и атмосферных исследований (NOAA) определила в Мексиканском заливе новый вид усатых китов, который находится под угрозой исчезновения.

Об этом говорится в заявлении агентства.

Новый вид был прозван "китом Райса" в честь американского биолога Дейла Райса, который первым обнаружил млекопитающего. Ранее ученые полагали, что эти китообразные являются подвидом кита Брайда, но после новых морфологических и генетических исследований экземпляра, который оказался на мели на пляже во Флориде в 2019 году, были выявлены отличительные от других видов усатых китов черты.

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Морские биологи отметили более четкие различия в черепе Balaenoptera ricei по сравнению с его ближайшими родственниками. Эти киты питаются фильтрацией, могут весить до 30 тонн и расти до 13 метров в длину.

Находящийся под угрозой исчезновения

По оценкам учёных, в природе осталось менее 100 этих китов.

Самыми большими угрозами для них являются столкновения с судами, шум в океане, разведка и производство энергии, разливы нефти, рыболовство и океанские отходы, подчеркивают специалисты NOAA.

Теперь биологи надеются, что название кита Райса будет официально принято Комитетом по таксономии общества Морской Мастозоологии.