Далекая галактика получила название SPT0418-47. Как пишут специалисты Европейской южной обсерватории в своей статье в журнале Nature,она настолько далеко от нас, что человек увидел ее такой, какой она была, когда Вселенная насчитывала всего 1,4 миллиарда лет.
"Это настоящий прорыв в наших взглядах на образование галактик. Полученные нами результаты показывают, что структуры, подобные тем, которые мы наблюдаем в близлежащих спиральных галактиках и в нашем Млечном Пути, уже существовали 12 миллиардов лет назад", — прокомментировала Франческа Риццо из Института астрофизики Общества Макса Планка.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.