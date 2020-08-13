Ученые обнаружили древнюю галактику, похожую на Млечный путь

Далекая галактика получила название SPT0418-47. Как пишут специалисты Европейской южной обсерватории в своей статье в журнале Nature,она настолько далеко от нас, что человек увидел ее такой, какой она была, когда Вселенная насчитывала всего 1,4 миллиарда лет.