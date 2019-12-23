В США разработали технологию получения качественных снимков внутренних органов, не касаясь кожи зондом. Недавно ученые получили результаты сканирования тканей человека.
Известно, что УЗИ не подходит людям, у которых чувствительная кожа или ожоги.
Лазер приводит к тому, что на поверхности кожи возникают ультразвуковые колебания, а затем лазерный виброметр регистрирует возвращенные из тканей колебания, передает издание Light: Science & Applications. С помощью данной технологии медики могут делать качественные снимки внутренних органов.
Специалисты впервые протестировали бесконтактное лазерное УЗИ на человеке и в результате получили такие же качественные снимки, как и при использовании обычных зондов для УЗИ.
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