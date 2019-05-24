Археологи обнаружили кельтский боевой щит, созданный до нашей эры

На полях Лестершира археологи обнаружили уникальный кельтский щит, который был изготовлен до нашей эры по особой технологии. Историков удивила масса изделия, не превышавшая 600 граммов, в то время как аналогичные щиты весили около 3 килограммов.



Древний золотой клад сарматов в Астраханской области сняли на видео / Новости от 22.05.2019 04:55

Оказалось, что древние мастера использовали в качестве сырья древесную кору, предположительно ольхи или ивы. Основная часть щита обрамлялась в деревянный каркас, который имел пять планок для усиления конструкции. Ученые предполагают, что щит был изготовлен около 2400 лет назад.