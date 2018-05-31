Москва будет строить ежегодно 100 км дорог

В столице планируется ежегодно строить не менее 100 км дорог и 20 различных искусственных транспортных сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В ближайшие годы в столице будет строиться не менее 100 км дорог в год, а также около 20 таких искусственных транспортных сооружений, как тоннели, мосты, пешеходные переходы и эстакады. Около двух третей всего бюджета, направляемого на строительство, расходуется на возведение дорожно-транспортной инфраструктуры", — сказал М. Хуснуллин.

Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что в среднесрочной перспективе в городе планируется ввести в эксплуатацию 271 км дорог, 34 надземных или подземных пешеходных переходов, а также 58 уличных транспортных сооружений.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин напомнил, что с 2011 года в Москве было построено почти 700 км дорог, 204 пешеходных перехода и 208 мостов, тоннелей и эстакад.