Соединительные ветки ж/д построят между радиальными в Москве

Между радиальными линиями железных дорог в столице могут быть построены соединительные ветки, сообщил руководитель НПО транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

"В настоящее время прорабатывается возможность строительства соединительных связок между отдельными радиальными направлениями железных дорог в городе. В частности, такая связь может появиться между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги", — сказал И. Бахирев.

Он отметил, что создание таких соединительных веток позволит организовывать дополнительные маршруты на железной дороге. "Сейчас идет серьезная аналитическая работа по просчету пассажиропотоков и потребностей в новых маршрутах", — добавил И. Бахирев.

Глава объединения пояснил, что земельные участки или так называемые "коридоры" для строительства новых соединительных веток на территории города есть. Он напомнил, что эта работа cвязана и с организацией Московских центральных диаметров.

Напомним, что МЦД станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию.