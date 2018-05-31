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Источник Правда.Ру

Соединительные ветки ж/д построят между радиальными в Москве

Экономика » Недвижимость

Между радиальными линиями железных дорог в столице могут быть построены соединительные ветки, сообщил руководитель НПО транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

"В настоящее время прорабатывается возможность строительства соединительных связок между отдельными радиальными направлениями железных дорог в городе. В частности, такая связь может появиться между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги", — сказал И. Бахирев.

Он отметил, что создание таких соединительных веток позволит организовывать дополнительные маршруты на железной дороге. "Сейчас идет серьезная аналитическая работа по просчету пассажиропотоков и потребностей в новых маршрутах", — добавил И. Бахирев.

Глава объединения  пояснил, что земельные участки или так называемые "коридоры" для строительства новых соединительных веток на территории города есть. Он напомнил, что эта работа cвязана и с организацией Московских центральных диаметров.

Напомним, что МЦД станут новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. 

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Темы МЖД недвижимость строительство радиальные линии соединительные ветки Московская железная дорога
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