Половину столичных апартаментов покупают по ипотеке

Больше половины апартаментов (51%) приобретается с использованием ипотеки. Большинство покупателей являются предпринимателями или специалистами, сообщает компания Est-a-Tet.

Как отмечают аналитики — покупателей, не состоящих в браке, больше, чем "семейных" — 54% против 46%. Больше половины клиентов имеют одного или нескольких несовершеннолетних детей (60%).

Основная часть покупателей апартаментов находится в возрасте 26-40 лет, женщин и мужчин — равное количество.

По данным Est-a-Tet, наибольшее число покупателей — жители Москвы (62%). Доля клиентов из России составляет 21%, из Подмосковья — 17%. По месту фактического проживания ситуация аналогичная — преобладают москвичи (62%), доля покупателей из регионов России составляет 16%.

Сегодня доля апартаментов на рынке новостроек Москвы в старых границах составляет 20%, продажи ведутся в 96 апарт-комплексах, без учета элитных проектов, сообщает Est-a-Tet. Лидерами самых продаваемых комплексов с апартаментами с начала года стали ONLY и ЖК "Пресня-Сити", доля сделок которых составляет по 9% от общего объема.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий апартаменты к жилью. В настоящее время апартаменты в России носят статус нежилых помещений — люди могут в них жить, но не могут зарегистрироваться. Новый законопроект призван установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания, в жилые.