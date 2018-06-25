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Объем "летнего" найма московских квартир увеличился в 2 раза

Экономика » Недвижимость

30% наймодателей сдают жилье посуточно. Общий объем "летнего" найма за год удвоился, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

Как отмечают эксперты, треть наймодателей, сдающих свои квартиры только летом, решили заняться посуточной арендой — в основном для иногородних и иностранных болельщиков.

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, среди "каникулярных" наймодателей 11% приходится на семьи с детьми, которые летом уезжают на дачу или "к бабушке в деревню". 12% составляет категория горожан, лишившихся заработка (например, при потере работы) и использующих летний найм как один из основных способов получения дохода.

Традиционно основная доля арендодателей данной категории — пенсионеры: их 55%. Традиционно доля "каникулярных" квартир (тех, которые сдаются собственниками на летний период) занимает в общем составе предложения на столичном рынке не более 4%. В 2018-м количество таких объектов достигло 8%, подчеркивают аналитики.

При "летнем" найме арендные ставки ниже, чем при традиционном долгосрочном (не менее 11 месяцев). Как отмечают эксперты, если жилье сдается на месяц-полтора, собственник снижает стандартную ежемесячную арендную плату на 30%.

В случае, когда срок найма ограничен 3 месяцами, ставка уменьшается на 15-20%. При аренде квартиры на период от 4 до 10 месяцев ценовой минус составляет 10%. Важно отметить, что в отношении т. н. каникулярного найма речь идет об объектах массовых сегментов — эконом- и комфорт-классов.

Немаловажными факторами увеличения общего количества объектов, сдаваемых квартирантам в летнее время, также являются проведение домашнего ЧМ по футболу и открытие Крымского моста.

По мнению аналитиков, улучшение транспортного сообщения с полуостровом Крым способствовало повышению интереса россиян к местным курортам и росту туристического потока. Таким образом, некоторые собственники решили не оставлять московские квартиры пустующими, а получить прибыль от найма и хотя бы частично окупить путешествие.

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Темы Москва летний найм недвижимость аренда квартир
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