Хамовники лидируют по предложению элитного жилья﻿

С начала года на рынке элитных новостроек Москвы находилось 27 проектов. Половина из них — в районе Хамовники, сообщает компания "Метриум".

Как отмечают эксперты, по итогам II кв. 2018 года на рынке первичного жилья элитного сегмента в столице в экспозиции находилось 27 проектов с общим объемом предложения порядка 450 квартир (площадью 73,6 тыс. кв.м).

По данным "Метриум", лидером по объему предложения остался район Хамовники. На конец отчетного периода на него пришлось 45,9% реализуемых лотов (+6,5 п.п. к 4 кв. 2017 г.)

На втором и третьем местах — Замоскворечье (19,8%; +0,3 п.п.) и Якиманка (16,9%; -3,8 п.п.). Наиболее заметное снижение отмечено в Таганском районе (-8,1 п.п. до 4,5%), что было вызвано приостановкой продаж в ЖК "Клубный дом на Котельнической набережной".

Структура предложения по районам (проекты)

Структура предложения по районам (квартиры)

Источник: «Метриум»

Структура предложения по типологии фактически не изменилась. Наибольшая доля по-прежнему приходится на трёх- и многокомнатные квартиры: 37,0% (-0,8 п.п.) и 35,4% (+0,5 п.п.) соответственно. Далее следуют двухкомнатные лоты — 20,5% (+0,2 п.п.). Оставшуюся часть заняли однокомнатные — 7,1% (+0,1 п.п.).

Более половины экспонируемых квартир сконцентрировано в домах на стадии монтажа этажей и в корпусах, уже введённых в эксплуатацию: 38,1% (+10,5 п.п.) и 36,5% (-1,3 п.п.) соответственно. На этап отделочных работ пришлось 25,4% (+0,1 п.п.). Предложение на этапе котлована на текущий момент на рынке не представлено, отмечают аналитики.