Введены правила проектирования общежитий и хостелов﻿

Утвержден новый свод правил по проектированию общежитий и хостелов вступит в России, сообщает пресс-служба Минстроя. Он вступит в силу в декабре 2018 года.

Документом устанавливает требования к планировочной организации земельных участков общежитий и хостелов. Также в нем прописаны требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, к долговечности и ремонтопригодности конструкций, отмечается в сообщении министерства.

Помимо этого, положениями свода правил установлены требования к обеспечению пожарной безопасности и инженерно-техническому оборудованию, эффективному применению энергетических ресурсов и обеспечению внутреннего микроклимата помещений. Обозначены требования к внутренней среде.

Новые утвержденные требования к проектированию общежитий и хостелов позволят повысить уровень безопасности и комфорта объектов, надежности конструкций, инженерных систем, а также обеспечить комплексную безопасность.