Пайщики "кольцовского долгостроя" получат ключи в декабре﻿

В Свердловской области идет работа по завершению строительства 21 проблемного дома. По сообщениюМинистерства строительства и развития инфраструктуры области, в нынешнем году планируется завершить строительство 14 объектов, в том числе "кольцовского долгостроя".

В сообщении отмечается, что в настоящее время строители готовы приступить к отделочным работам внутри дома по улице Бахчиванджи, 15, где свои квартиры ждут 152 человека. Основные работы идут по графику, дом планируется сдать в октябре.

По словам главы областного министерства Михаила Волкова, при соблюдении графика работ осенью застройщик сможет получить разрешительные документы на ввод дома в эксплуатацию и приступить к процедуре передачи квартир пайщикам. Таким образом, в декабре граждане уже смогут переехать в свои квартиры.

По его словам, планируется, что в теплое время года дом будет подключен к инженерным сетям, будет завершено благоустройство территории. В настоящее время строители готовятся приступить к штукатурно-молярным работам, как только среднесуточные температуры установятся выше плюс пяти градусов, отметил Михаил Волков.

По словам генерального директора ООО "Принцип" Геннадия Черных, сейчас совместно с правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга завершается строительство двух проблемных объектов. Это дом на Бахчиванджи 15 и ЖК "Первый Николаевский". На втором объекте работы идут с опережением графика и уже в сентябре компания сможет приступить к передаче квартир собственникам.

Завершение строительства всех проблемных домов, где пострадали дольщики или пайщики, находится под постоянным контролем областных властей и лично губернатора Евгения Куйвашева, отмечается в сообщении Минстроя Свердловской области.