Загородная аренда в Подмосковье подорожала на треть

За год на рынке загородной аренды отмечен рост спроса на 30%, стоимость найма поднялась в среднем на 1/3, а часть собственников на период ЧМ увеличивает арендную ставку в 3 раза, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

Впервые за 2 года отмечена существенная активизация данного сегмента: по итогам нынешнего мая спрос и предложение выросли на 30% относительно данных конца весны 2017-го; средняя стоимость аренды коттеджа за год увеличилась со 100 тыс. рублей до 130 тыс. рублей в месяц, дачи — с 36,6 тыс. рублей до 51,1 тыс. рублей, отмечают аналитики.

Некоторые собственники решили утроить ставку найма на период ЧМ по футболу и даже готовы перепрофилировать на это время загородный дом в хостел или гостиницу.

По данным ИНКОМ-Недвижимость, порядка 35% от общего числа нанимателей интересуют коттеджи площадью до 100 кв.м; 25% — таунхаусы; дачные домики площадью 40-60 кв м востребованы у 40% арендаторов. И даже в летний период очень многие рассматривают только те варианты, где предусмотрено отопление помещения.

Среди частых запросов — ухоженная придомовая территория с плодовыми деревьями и обустроенной зоной отдыха, ландшафтным дизайном, с баней и бассейном, отмечают эксперты.

Средняя удаленность экспонируемых объектов от Московской кольцевой автодороги сегодня равна 30 км против 21 км год назад. Наиболее значимая доля предложения распределена в радиусе до 15 км от МКАД — 34% домов; меньше всего лотов для найма — 7% — находится на расстоянии от 40 до 60 км от МКАД, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.