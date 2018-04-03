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Источник Правда.Ру

Минстрой утвердил новые стандарты для управляющих компаний

Экономика » Недвижимость

Современные стандарты сервиса управления многоквартирными домами, разработанные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минстроя.

﻿﻿Стандарты сервиса управляющих компаний вводят набор обязательных требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг, говорится в сообщении.

Так, новые стандарты совершенствуют порядок работы аварийно-диспетчерской службы. Ими определены конкретные сроки реагирования на поступившую заявку и устранения проблемы. Стандартом сервиса предъявляются требования и к сотрудникам аварийно-диспетчерской службы. Теперь они должны выходить на работу с удостоверениями, с одноразовыми бахилами, а их одежда должна иметь нашивку с указанием их ФИО, сообщает ведомство.

Стандартами также предусмотрено размещение информационных стендов в каждом подъезде с данными о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, правилах безопасного использования газа в быту, уведомления о предстоящих работах и другие сведения.

По словам главы Минстроя Михаила Меня, повышение качества сервиса работы управляющих организаций ни при каких обстоятельствах не должно привести к повышению стоимости их услуг. Для недопущения необоснованного роста платежей за жилищные услуги управляющие организации обязаны представлять собственникам расшифровку всех затрат на управление домом, подчеркнул министр.

В ближайшее время Минстрой России опубликует методические рекомендации по расчету платы за жилищно-коммунальные услуги, которую по предложенной методике будут утверждать органы местного самоуправления.

 

 

 

Темы Россия министр качество недвижимость строительство постановление
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