Согласно рейтингу Cities of Influence международной компании Colliers International, Москва вошла в пятерку самых привлекательных для бизнеса европейских городов.
Столица России оказалась четвертой после Лондона, Парижа и Мадрида. По 200-балльной шкале столица набрала 107,5 баллов. Замыкает пятерку британский Бирмингем, сообщает Colliers International.
Всего в исследование попали 30 городов. Аналитики оценивали их по объему ВВП, развитию экономики, качеству жизни, потенциалу рынка труда, количеству ВУЗов, средним зарплатам и легкости ведения бизнеса.
Москва является самым крупным городом по численности населения в составленном рейтинге. Город такого уровня генерирует существенный объем ВРП и формирует высокий потенциал для будущего роста занятости населения. Однако, как отмечают эксперты, фокус рынка все же остается национальным, а не европейским или глобальным.
По словам руководителя департамента исследований Colliers International в регионе EMEA Дамиан Харрингтон, некоторые рынки, представленные в рейтинге, находятся на довольно сильных позициях по определенным характеристикам, однако при этом не являются достаточно серьезными точками притяжения для капитала.
Это касается в том числе ключевых региональных рынков Великобритании, французских региональных рынков, таких как Лион, а также таких городов как Милан и Москва, подчеркнула Дамиан Харрингтон.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".