Москва вошла в топ-5 самых привлекательных для бизнеса городов Европы

Согласно рейтингу Cities of Influence международной компании Colliers International, Москва вошла в пятерку самых привлекательных для бизнеса европейских городов.

Столица России оказалась четвертой после Лондона, Парижа и Мадрида. По 200-балльной шкале столица набрала 107,5 баллов. Замыкает пятерку британский Бирмингем, сообщает Colliers International.

Всего в исследование попали 30 городов. Аналитики оценивали их по объему ВВП, развитию экономики, качеству жизни, потенциалу рынка труда, количеству ВУЗов, средним зарплатам и легкости ведения бизнеса.

Москва является самым крупным городом по численности населения в составленном рейтинге. Город такого уровня генерирует существенный объем ВРП и формирует высокий потенциал для будущего роста занятости населения. Однако, как отмечают эксперты, фокус рынка все же остается национальным, а не европейским или глобальным.

По словам руководителя департамента исследований Colliers International в регионе EMEA Дамиан Харрингтон, некоторые рынки, представленные в рейтинге, находятся на довольно сильных позициях по определенным характеристикам, однако при этом не являются достаточно серьезными точками притяжения для капитала.

Это касается в том числе ключевых региональных рынков Великобритании, французских региональных рынков, таких как Лион, а также таких городов как Милан и Москва, подчеркнула Дамиан Харрингтон.