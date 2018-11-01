Центробанк считает психологию россиян причиной мошенничества с деньгами

Центробанк разработал свою стратегию борьбы с финансовым мошенничеством, попутно обвинив россиян в неблагонадежности.

Среди основных причин недобросовестных действий — "специфическая ментальность" россиян, невозможностьБанк России разместил на своем сайте концепцию борьбы с мошенничеством на финансовом рынке. Среди основных причин, негативно влияющих на финансовые показатели, регулятор назвал наряду с невозможностью проверки контрагента и общими несовершенствами системы регулирования "специфическую ментальность" россиян. ЦБ уточнил типовые схемы мошенничества, а также предложил свои методы борьбы по пресечению недобросовестных действий. Концепция, разработанная экспертами ЦБ, касается страхового рынка, рынков ценных бумаг, коллективных инвестиций и доверительного управления, системы микрофинансирования. Регулятор определяет мошенничество как любое умышленное действие, связанное с обманом, злоупотреблением доверием или бездействием в целях получения выгоды. Банк России 5 основных причин мошенничества:- недостатки нормативного правового регулирования и несбалансированные практики;- недостоверность информации, используемой для принятия решений (когда у участников рынка недостаточно сведений для проверки контрагентов);- сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов;- сложность выявления преступлений на финансовом рынке;- специфическая ментальность и низкий уровень финансовой грамотности потребителей.

ЦБ отмечает, что финансовая неграмотность россиян играет на руку организациям, работающим по серым схемам. Они обещают оказывать финансовые услуги, хотя не имеют необходимых лицензий на осуществление таких услуг. Кроме того, потребители не борются против финансовых злоупотреблений посредников, что подтверждают различные исследования финансовых рынков. Например, 62% немцев не считают страховое мошенничество преступлением, согласно данным опроса аналитической компании Emnid.

Как сообщает ЦБ, мошенничество поразило все сегменты российского рынка, от микрофинансирования до рынка ценных бумаг, — кибермошенничество, работа без лицензии (так, лишь за первое полугодие 2018 года ЦБ обнаружил 1890 компаний-черных кредиторов) и недобросовестные практики продаж финансовых услуг (навязывание услуг, или мисселинг).Популярной разновидностью мошеннических действий на рынке традиционно остается формирование фиктивных активов и фальсификация отчетности.

Относительно новый вид финансового мошенничества ЦБ связан с киберпространством. Российский регулятор старательно разрабатывает приемы борьбы с кибермошенничеством в финансовой сфере… Например, с 1 июля запустил новую систему по предотвращению киберугроз, принимать участие в которой обязаны все банки и некредитные финансовые организации. По сведениям ЦБ, только за 2017 году ущерб банков от атак на инфраструктуру превысил 1 млрд руб. Это не считая более 317 тыс. несанкционированных операций с картами физлиц на 961,3 млн руб., которые совершили злоумышленники.

Банки предложили пользоваться КиберГОСТом, который содержит перечень инцидентов, о которых финансовые организации должны сообщать ЦБ. Это несанкционированные переводы, несанкционированные финансовые и банковские операции, а также нарушения бесперебойности оказания финансовых услуг, пояснил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

ЦБ считает, что борьбу с мошенничеством в финансовой сфере необходимо вести по нескольким направлениям. Так, для обеспечения единства подходов к работе участников всех сегментов финансового рынка, специалисты ЦБ предлагают ввести их регулирование как саморегулируемых организаций (стандарты для которых утверждаются ЦБ и комитетом по стандартам саморегулируемых организаций).

В целях противодействия киберугрозам ЦБ хочет добиться права на блокировку сайтов, рекламирующих мошенников, действующих под видом финансовых посредников. Регулятор вступает за инициативу обязательной маркировки финансовых организаций в поисковой выдаче (сотрудничество с "Яндексом" по этому вопросу, как отмечает ЦБ, будет продолжаться).

Банк России настаивает на том, что нужно отказаться от использованием упрощенной идентификации по мобильным телефонам клиентов, а взамен создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Законопроект, предусматривающий это, разработан депутатами, но вызвал нарекания у экспертной группы при правительстве в связи с нарушением закона о хранении персональных данных.

Ранее Правда. Ру писала о том, что ЦБ разработал проект поправок для борьбы с мошенничеством в банковской сфере.

Фото: Моя Империя

Читайте также:

Мошенники-XXI: инновации и интернет