ЦБ: криптоактивы не создают риска для глобальной финансовой стабильности

"Рынок криптоактивов как относительно мирового ВВП (согласно данным МВФ по итогам 2017 г.), так и в совокупном объеме активов банков (по данным БМР на конец декабря 2017 г.) составлял около 0,36%.

Несмотря на высокую волатильность, на данный момент криптоактивы не создают риска для глобальной финансовой стабильности, поскольку объем операций с ними очень мал по сравнению с масштабами глобальной финансовой системы и взаимосвязь данного сегмента с финансовой системой невелика", - говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Оценивая риски криптоактивов для глобальной финансовой системы, эксперты ЦБ отмечают, что "криптоактивы могли бы угрожать финансовой стабильности в случае дальнейшего роста рынка, масштабного вовлечения в него розничных и институциональных инвесторов, банков и прочих традиционных участников рынка, принятия криптоактивов в качестве распространенного средства платежа.

При этом финансовые посредники несли бы характерные для криптоактивов риск ликвидности, рыночный риск и кредитный риск, а взаимосвязанность крупных финансовых институтов может способствовать распространению таких рисков на более широкий круг участников рынка, а также на реальную экономику".

В отчете также подчеркивается, что в международной практике происходит постепенный отказ от термина "криптовалюта", поскольку криптоактивы не выполняют основные функции денег. Большая ценовая волатильность криптоактивов препятствует тому, чтобы они являлись надежной мерой стоимости, средством обмена и сбережения.

Практически во всех странах мира криптоактивы не являются законным средством платежа и не гарантированы государством. Вместо термина "криптовалюта" Совет по финансовой стабильности (СФС) предлагает применять термин "криптоактив", который можно рассматривать как вид финансового актива, основанного на применении криптографии и технологии распределенного реестра.

Данный термин охватывает как «монеты» (coins), так и токены - активы, записанные в распределенном реестре и свидетельствующие о праве держателя на участие в капитале компании, прибыли проекта, наделяющие владельца статусом кредитора, предоставляющие право доступа к сервисам проекта.