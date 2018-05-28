Криптобиржа BTCC запускает с июня новую платформу

Китайская криптовалютная биржа BTCC объявила о запуске обновленной платформы с июня 2018 года. Пользователи смогут торговать BTC, BCH, ETH, LTC за USD, другие валюты будут добавлены позже. Об этом компания объявила через свои аккаунты в социальных сетях и на официальном сайте.

Платформа также будет предлагать небольшую разницу между ценой покупки и продажи актива и обещает надежное, удобное и безопасное обслуживание цифровых активов для клиентов по всему миру.

Кроме того, биржа полностью обновила систему управления торгами. BTCC утверждает, что их обновленная торговая платформа была оптимизирована для добавления автономного холодного хранения и SSL-шифрования трафика для обеспечения лучшей защиты цифровых активов клиентов.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности и гордимся тем фактом, что никогда не подвергались взломам", - говорится в заявлении. Клиентам будут начислять баллы за привлечение новых пользователей, верификацию, внесение средств и другие операции.

Кроме того, они смогут пользоваться и другими бонусами от компании, включая пул BTCC и криптовалютный кошелек Mobi. Эксперты говорят, что от обновленной BTCC стоит ожидать повышенной ликвидности, возможностью более быстрого ввода и вывода средств и нулевых комиссий на ближайшие три месяца.

BTCC, официально известная как BTC China, стала первой биржей биткоина в Китае. Она была основана предпринимателем Бобби Ли в 2011 году. Три года спустя, в 2014 году, платформа стала второй по величине биржей в мире по объему торговли биткоинами.

BTC China закрылась в результате запрета на криптовалютную торговлю, вынесенного китайскими властями в 2017 году.

Тогда центральный банк запретил местным биржам торговать криптовалютами с национальной валютой - юанем. Тем не менее, BTCC продолжала управлять своим майнинговым пулом, который в настоящее время контролирует 2% хэшрейта BTC, и поддерживать работу криптовалютного кошелька Mobi.

В январе этого года компания объявила о том, что ее приобретает инвестиционный фонд из Гонконга.