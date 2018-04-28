Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Директор Народного банка Китая: за и против блокчейна

Экономика » Криптовалюты

Директор Института цифровой валюты Народного банка Китая (PBoC) Яо Цянь (Yao Qian) полагает, что в то время как блокчейн имеет преимущества, его недостатки должны быть устранены, чтобы "стать финансовой инфраструктурой будущего", согласно цитате, опубликованной государственным СМИ Yicai 27 апреля.

После перечисления преимуществ технологии блокчейн (ее безопасности, надежности, использования смарт-контрактов и одноранговой системы) Цянь отмечает, что "именно потому, что технология блокчейн вначале обслуживала Bitcoin на ранней стадии, [поэтому] в некоторых аспектах у него есть очевидные недостатки и неполноценность".

Основными проблемами, по словам Цяня, являются неспособность к масштабированию и потребности в улучшении конфиденциальности данных и механизма управления. Цянь говорит, что поскольку "публичная цепочка не может быть "закрыта", исправление ошибок также чрезвычайно сложно": "Как только возникнет проблема, особенно дыра в безопасности, это будет очень смертельно". Если бы смягчить децентрализацию блокчейн, "многие проблемы могут быть решены".

Цянь отмечает: "Например, в многоцентровой системе, такой как коалиционная цепочка, модернизация базы путем выключения системы или экстренное вмешательство, восстановление данных и т. д. доступны, когда это необходимо. Эти методы помогают контролировать риски и исправлять ошибки. Для регулярного обновления кода управляемая интеллектуальная замена контракта достигается путем разделения кода и данных и объединения многослойных интеллектуальных контрактных структур".

Цянь ссылается на взлом DAO в 2016 году, когда было похищено около 60 миллионов долларов в Ethereum (ETH), что указывает на то, как в случае возникновения проблем они "не могут быть восстановлены путем отключения системы и централизации обновлений, как это делает централизованная система".

Отсутствие централизованного механизма управления также означает, что "проблемы могут быть разрешены только через софтфорк или хардфорк, что в конечном итоге приведет к путанице и разделению".

В будущем Цянь видит, что "различные системы блокчейн-систем имеют разные уровни децентрализации для удовлетворения конкретных потребностей для различных сценариев". Решения проблем, которые Цянь определил в текущем состоянии технологии блокчейн, являются потенциальным дополнением методов проверки, используемых системами военного управления или при разработке чипов, а также позволяют "избегать человеческих ошибок, насколько это возможно, посредством математических доказательств".

Цянь приходит к выводу, что "блоккейн принадлежит общественности и служит общественным интересам": "Блокчейн не должен принадлежать никому, не говоря уже о небольшой доле супербогатых. Поэтому некоторые люди выступают против управления блокчейном. В целом, механизм управления все еще находится в процессе споров и исследований. Единого мнения пока нет, нам нужно дополнительное внимание и исследования".

Недавно Cointelegraph сообщила, что выборы прорыночного экономиста, возглавляющего PBoC, могут оказать положительное влияние на китайский сектор криптовалюты.

Цянь также отмечает, что недавно президент Китая Си Цзиньпин говорил о необходимости того, чтобы Китай сосредоточился на развитии технологий: "Мы должны решить сохранить нашу настойчивость, определить фокус и ускорить продвижение основных технологий в области информации".

В начале марта нынешний глава PBoC сказал, что технология блокчейн не должна "слишком быстро распространяться", чтобы предотвратить негативное влияние на финансовую стабильность.

Сообщается, что новый губернатор Йи Ганг, назначенный в середине марта, положительно высказался о биткоине, назвав его "вдохновляющим" и заявив, что он дает "простым людям свободу участвовать".

Дискуссия о том, что Blockchain и Bitcoin как сущности всегда должны идти вместе, была поднята в начале этого месяца генеральным директором Lightning Labs, который бросил вызов описанию "Blockchain over Bitcoin". Разделение этих двух концепций практикуется центральными банками, такими как Резервный банк Индии, который продвигает инновации Blockchain, заявляя, что криптовалюты могут дестабилизировать традиционную финансовую систему.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Точка зрения
Военный политолог: Ванга знала о судьбе Сирии
Прошлое
Шигирский идол приоткрыл свои тайны
Советское наследие
Коллекция предателей Родины. Виктор Беленко
Читательский топ
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
В Китае предложили России рецепт, как избежать влияния санкций Запада
Новости Все >
Директор Народного банка Китая: за и против блокчейна
Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета
Россия - Родина слонов? Трехкопеечный фильм или многобюджетный блокбастер
Польские СМИ: Россия больно по нам ударит "Макдоналдсом"
Глава Еврокомиссии назвал Путина другом и отказался обсуждать безопасность Европы без России
Франция смягчает налоги на торговлю криптовалютой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мир
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Бывший СССР
Казахстан открыл свои порты для США
События недели
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
Бывший СССР
Казахстан открыл свои порты для США

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.

Казахстан открыл свои порты для США
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Игорь Буккер Шигирский идол приоткрыл свои тайны Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 28.04 тверды Соломон Соловьев
Комментарии
Глава Еврокомиссии назвал Путина другом и отказался обсуждать безопасность Европы без России
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
Коллекция предателей Родины. Виктор Беленко
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Польские СМИ: Россия больно по нам ударит "Макдоналдсом"
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Иран предложил Китаю и России вместе ударить по США
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Россия ответила на планы Украины "отобрать Крымский мост"
Тяжелобольной ребенок умер в Британии из-за "невыездного" закона
Госдеп США упрашивает Россию не закрывать небо
Жить можно: 80% россиян довольны своей работой
На параде ВМФ в Петербурге покажут "убийцу авианосцев"
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Страшное видео из школы: дети запели, учительница умерла
Обаму позвали посмотреть на "клочья" российской экономики
Fitch дал Украине "трагический" рейтинг
Попавшие в Россию "Томагавки" ждет страшная судьба
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции

Митинги в Армении пока отличаются от майданных событий, но обращают на себя внимание некоторые детали, не внушающие оптимизма в гармоничном решении ситуации.

Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался