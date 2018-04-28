Директор Народного банка Китая: за и против блокчейна

Директор Института цифровой валюты Народного банка Китая (PBoC) Яо Цянь (Yao Qian) полагает, что в то время как блокчейн имеет преимущества, его недостатки должны быть устранены, чтобы "стать финансовой инфраструктурой будущего", согласно цитате, опубликованной государственным СМИ Yicai 27 апреля.

После перечисления преимуществ технологии блокчейн (ее безопасности, надежности, использования смарт-контрактов и одноранговой системы) Цянь отмечает, что "именно потому, что технология блокчейн вначале обслуживала Bitcoin на ранней стадии, [поэтому] в некоторых аспектах у него есть очевидные недостатки и неполноценность".

Основными проблемами, по словам Цяня, являются неспособность к масштабированию и потребности в улучшении конфиденциальности данных и механизма управления. Цянь говорит, что поскольку "публичная цепочка не может быть "закрыта", исправление ошибок также чрезвычайно сложно": "Как только возникнет проблема, особенно дыра в безопасности, это будет очень смертельно". Если бы смягчить децентрализацию блокчейн, "многие проблемы могут быть решены".

Цянь отмечает: "Например, в многоцентровой системе, такой как коалиционная цепочка, модернизация базы путем выключения системы или экстренное вмешательство, восстановление данных и т. д. доступны, когда это необходимо. Эти методы помогают контролировать риски и исправлять ошибки. Для регулярного обновления кода управляемая интеллектуальная замена контракта достигается путем разделения кода и данных и объединения многослойных интеллектуальных контрактных структур".

Цянь ссылается на взлом DAO в 2016 году, когда было похищено около 60 миллионов долларов в Ethereum (ETH), что указывает на то, как в случае возникновения проблем они "не могут быть восстановлены путем отключения системы и централизации обновлений, как это делает централизованная система".

Отсутствие централизованного механизма управления также означает, что "проблемы могут быть разрешены только через софтфорк или хардфорк, что в конечном итоге приведет к путанице и разделению".

В будущем Цянь видит, что "различные системы блокчейн-систем имеют разные уровни децентрализации для удовлетворения конкретных потребностей для различных сценариев". Решения проблем, которые Цянь определил в текущем состоянии технологии блокчейн, являются потенциальным дополнением методов проверки, используемых системами военного управления или при разработке чипов, а также позволяют "избегать человеческих ошибок, насколько это возможно, посредством математических доказательств".

Цянь приходит к выводу, что "блоккейн принадлежит общественности и служит общественным интересам": "Блокчейн не должен принадлежать никому, не говоря уже о небольшой доле супербогатых. Поэтому некоторые люди выступают против управления блокчейном. В целом, механизм управления все еще находится в процессе споров и исследований. Единого мнения пока нет, нам нужно дополнительное внимание и исследования".

Недавно Cointelegraph сообщила, что выборы прорыночного экономиста, возглавляющего PBoC, могут оказать положительное влияние на китайский сектор криптовалюты.

Цянь также отмечает, что недавно президент Китая Си Цзиньпин говорил о необходимости того, чтобы Китай сосредоточился на развитии технологий: "Мы должны решить сохранить нашу настойчивость, определить фокус и ускорить продвижение основных технологий в области информации".

В начале марта нынешний глава PBoC сказал, что технология блокчейн не должна "слишком быстро распространяться", чтобы предотвратить негативное влияние на финансовую стабильность.

Сообщается, что новый губернатор Йи Ганг, назначенный в середине марта, положительно высказался о биткоине, назвав его "вдохновляющим" и заявив, что он дает "простым людям свободу участвовать".

Дискуссия о том, что Blockchain и Bitcoin как сущности всегда должны идти вместе, была поднята в начале этого месяца генеральным директором Lightning Labs, который бросил вызов описанию "Blockchain over Bitcoin". Разделение этих двух концепций практикуется центральными банками, такими как Резервный банк Индии, который продвигает инновации Blockchain, заявляя, что криптовалюты могут дестабилизировать традиционную финансовую систему.