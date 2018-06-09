Черные майнеры использовали сайт Хабаровской горадминистрации

Неизвестные хакеры взломали сайт администрации Хабаровска с целью майнинга криптовалют. Об этом сообщает местное издание "Губерния".

Вредоносный скрипт запускался при открытии главной страницы и использовал вычислительные мощности пользователей для добычи криптовалют.

По оценкам полиции, сайт был заражен в течении 10 дней. За это время на нем успело побывать около 6 000 человек. Пока неизвестно, сколько именно преступникам удалось заработать.

Скорее всего, хакеры майнили криптовалюту Monero. Ранее сообщалось, что житель Владимира взломал сервера госструктур с целью добычи цифровых валют.

42-летний хакер из Владимира майнил криптовалюту с использованием вычислительных мощностей государственных серверов.

Однако, как сообщила пресс-служба УФСБ во Владимирской области, ему не удалось много заработать на этом. В январе 2017 года с помощью троянских программ злоумышленник взломал компьютеры неназванных госструктур, чтобы добывать биткоины.

Спустя некоторое время был задержан сотрудниками управления ФСБ. В мае 2018 года правоохранительные органы открыли уголовное дело по факту создания вредоносных программ. Майнеру грозит до четырех лет тюремного заключения либо принудительные работы сроком до пяти лет.

Аналогичные преступления уже были совершены примерно на 400 правительственных ресурсах. Как ранее писала "Правда.Ру", в апреле полиция Оренбурга остановила деятельность подпольной криптофермы, однако позднее ее организаторы возместили энергетикам 78 млн рублей.