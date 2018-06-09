Coinbase ждет одобрения регуляторов, чтобы стать брокер-дилером

Одна из крупнейших бирж Coinbase планирует стать регулируемым брокер-дилером и ждет соответствующего разрешения со стороны федеральных властей.

В случае одобрения Coinbase в скором времени сможет предлагать ценные бумаги на основе блокчейна под надзором Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Агентство по регулированию финансовой отрасли (FINRA). Это стало возможным благодаря приобретению лицензии брокера-дилера (BD), альтернативной торговой системы (ATS) и лицензии зарегистрированного инвестиционного консультанта (RIA).

В настоящее время существует множество типов цифровых активов на основе блокчейна, от криптовалют до токенизированных ценных бумаг и предметов коллекционирования. В Соединенных Штатах некоторые из этих активов будут подпадать под контроль SEC.

"Благодаря имеющимся лицензиям, мы сможем обеспечить для клиентов возможность не только покупать, продавать, но и использовать множество различных типов криптовалютных активов", - отмечается в блоге криптобиржи.

"В конечном счете, мы можем представить себе мир, в котором мы можем даже работать с регуляторами, чтобы обозначать существующие типы ценных бумаг, привнося в это пространство преимущества рынков, основанных на криптовалютах, - например, торговля в режиме 24/7, расчет в режиме реального времени и цепочка перехода прав собственности", - сообщает криптобиржа.

Coinbase считает, что это приведет к демократизации доступа к рынкам капитала для компаний и инвесторов, снижению затрат для всех участников и обеспечению дополнительной прозрачности и интеграции в экосистему.

Криптобиржа также отмечает, что все это обеспечивается приобретением компаний Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace, Inc. и Digital Wealth LLC.