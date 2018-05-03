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ЕАЭС готовиться к принятию регулирования криптовалют

Экономика » Криптовалюты

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены выработать единый подход к регулированию криптовалют и ICO. Об  этом в кулуарах форума "I Российско-австрийский экономический диалог" в Вене рассказала министр Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

ЕАЭС готовиться к принятию регулирования криптовалют. 386589.jpeg

Министр сообщила, что первая встреча представителей ЕАЭС с членами российской Госдумы уже состоялась, а дальнейшие встречи запланированы в Беларуси с её опытом внедрения криптовалют в Парке высоких технологий и в Казахстане.

Валовая пояснила: "Нам нужны некие модельные законы по криптовалютам и блокчейну, чтобы мы не придумывали каждый своё, а потом были вынуждены вести работу по унификации".

Единая нормативно-правовая база оборота криптовалют рассматривается странами-участницами как один из аспектов будущего единого финансового рынка России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Примером для ЕАЭС служит Евросоюз, стремящийся разработать наднациональные нормы регулирования криптовалют. Как пояснила Валовая, пока вопрос создания общей криптовалюты стран ЕАЭС не рассматривается, но вопрос регулирования и оценки будущего этого инструмента уже стоит на повестке дня.

ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

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