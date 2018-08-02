Крупнейшие банки тестируют решение LedgerConnect

Citigroup и Barclays и еще семь крупнейших банков мира примут участие в тестировании блокчейн-проекта по оптимизации банковских процессов.

Тестирование будет проходить в закрытой сети LedgerConnect (совместный проект на базе технологии Hyperledger Fabric компаний CLS и IBM). Проект направлен на предоставление банкам легкого доступа к блокчейн-решениям для соответствия правилам KYC/AML.

Вице-президент подразделения финансовых рынков компании IBM Кейт Бэр (Keith Bear) отмечает: «Сложность состоит в способности разных организаций совместно работать с разными скоростями. С одной стороны, у нас имеется крупная, регулируемая отрасль. С другой стороны, у нас есть намного более подвижные и быстрые технологии с ограниченными ресурсами. Наша роль – стать неким посредником между различиями в скорости и ресурсах».

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что IBM ведет консультации с центральными банками ряда стран по тестированию систем на блокчейне.

Кейт Бэр настроена оптимистично и говорит, что запуск платформы состоится в начале 2019 года. LedgerConnect должен будет получить разрешение от контролирующей его комиссии, в которую входит Федеральный резервный банк Нью-Йорка и ряд других центральных банков.

Напомним, банк Barclays уже не раз демонстрировал интерес к отрасли распределенного реестра и криптовалют. В апреле этого года стало известно о планах банка создать собственную платформу для криптовалютной торговли.

А IBM заключила среди прочего контракт с правительством Австралии по созданию блокчейн-платформы для обеспечения сохранности данных граждан этой страны.