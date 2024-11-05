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В Британии осознали, что краха российской экономики не будет

1:01
Экономика

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале Duran призвал Запад отказаться от ожиданий скорого краха российской экономики.

В Британии осознали, что краха российской экономики не будет
Фото: publicdomainpictures.net by Пётр Краточвил, CC0

Он отметил, что многие западные аналитики по-прежнему представляют экономику России такой, какой она была в начале 2000-х годов — уязвимой после дефолта и второй чеченской войны. Однако, по мнению Меркуриса, нынешняя экономика РФ гораздо более устойчива и способна адаптироваться к санкционному давлению.

Эксперт утверждает, что отчеты о перегреве российской экономики, регулярно публикуемые на Западе, вводят в заблуждение: эти прогнозы звучат уже с 2014 года, когда усилились санкционные меры.

Меркурис считает, что даже более жесткие санкции не приведут к ожидаемому экономическому коллапсу России, и в ближайшие пять-десять лет существенных изменений, на которые надеется Запад, не произойдет.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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