В США нашли причину масштабного разлива нефти в Канзасе

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отчет Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA) выявил, что причиной утечки 13 тысяч баррелей нефти из нефтепровода Keystone в 2022 году стало разрушение сварного шва.

Фото: flickr.com by gambier20, CC BY 2.0

Проблемы начались из-за недостаточного уплотнения грунта после замены фитингов в 2010 году, что вызвало напряжение в шве.

Разлив нефти произошел на сельскохозяйственных угодьях в Канзасе 7 декабря 2022 года, при этом загрязнение охватило местный ручей. Этот инцидент стал крупнейшим с момента ввода нефтепровода в эксплуатацию. В отчете также указывается, что за два дня до аварии оператор Keystone, TC Energy, увеличил скорость потока нефти, что создало дополнительную нагрузку на сварные соединения, усугубившую ситуацию, сообщает Bloomberg.

Keystone, являющийся важной инфраструктурой для экспорта нефти, сталкивался с проблемами и ранее, что вызывает критику в сторону оператора.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.