Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно сушить волосы: фен против естественной сушки
Названа самая дорогая свадьба среди звёзд в 2024 году
Как сэкономить на путешествиях: советы от "Яндекс.Путешествий" для бюджетного отдыха
Спальня и детская в одной комнате: как грамотно организовать пространство
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА
Сергей Лазарев показал архивные снимки с Владом Топаловым времён группы Smash
Учёные раскрыли, как млекопитающие перешли к вертикальной стойке
Дорогие билеты на концерт Светланы Лободы с трудом продаются на Кипре
Полезные продукты для собаки: что стоит включить в рацион

В США нашли причину масштабного разлива нефти в Канзасе

1:06
Экономика

Отчет Управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA) выявил, что причиной утечки 13 тысяч баррелей нефти из нефтепровода Keystone в 2022 году стало разрушение сварного шва.

В США нашли причину масштабного разлива нефти в Канзасе
Фото: flickr.com by gambier20, CC BY 2.0

Проблемы начались из-за недостаточного уплотнения грунта после замены фитингов в 2010 году, что вызвало напряжение в шве.

Разлив нефти произошел на сельскохозяйственных угодьях в Канзасе 7 декабря 2022 года, при этом загрязнение охватило местный ручей. Этот инцидент стал крупнейшим с момента ввода нефтепровода в эксплуатацию. В отчете также указывается, что за два дня до аварии оператор Keystone, TC Energy, увеличил скорость потока нефти, что создало дополнительную нагрузку на сварные соединения, усугубившую ситуацию, сообщает Bloomberg.

Keystone, являющийся важной инфраструктурой для экспорта нефти, сталкивался с проблемами и ранее, что вызывает критику в сторону оператора.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Туризм
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
В США нашли причину масштабного разлива нефти в Канзасе
Учёные раскрыли, как млекопитающие перешли к вертикальной стойке
Дорогие билеты на концерт Светланы Лободы с трудом продаются на Кипре
Полезные продукты для собаки: что стоит включить в рацион
Искусственный интеллект способен предсказать риск смерти по ЭКГ
Актёр Дюжев высказался о реакции Запада на его роль Байдена: я не боюсь
Вдова Караченцова не может попасть в театр, в котором прослужила 38 лет: мне запрещено
Лук репчатый: лучшее лекарство из вашего огорода
Аль Пачино пыталась похитить одна из поклонниц
Несколько капель магии: что добавлять в кофе для насыщенного вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.