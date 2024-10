ЦБ допускает повышение ключевой ставки в октябре

Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин заявил журналистам, что регулятор не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой процентной ставки.

"Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", — отметил председатель ЦБ.

С конца 2023 года Центральный банк удерживал ключевую ставку на уровне 16% годовых. Однако, в связи с ускорением инфляции, быстрыми темпами кредитования и повышенными инфляционными ожиданиями, в июле ЦБ повысил ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. А 13 сентября ставка была увеличена еще на 1 процентный пункт, достигнув 19% годовых.

Следующее заседание Центрального банка состоится 25 октября. На этом заседании регулятор также представит обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

