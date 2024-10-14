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ЦБ допускает повышение ключевой ставки в октябре

0:59
Экономика

Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин заявил журналистам, что регулятор не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой процентной ставки.

ЦБ допускает повышение ключевой ставки в октябре
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

"Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", — отметил председатель ЦБ.

С конца 2023 года Центральный банк удерживал ключевую ставку на уровне 16% годовых. Однако, в связи с ускорением инфляции, быстрыми темпами кредитования и повышенными инфляционными ожиданиями, в июле ЦБ повысил ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. А 13 сентября ставка была увеличена еще на 1 процентный пункт, достигнув 19% годовых.

Следующее заседание Центрального банка состоится 25 октября. На этом заседании регулятор также представит обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ. The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции - особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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