Навка назвала два главных лекарства для Чернышёва после невосполнимой потери Заворотнюк

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Татьяна Навка поделилась подробностями жизни Петра Чернышёва после утраты супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Она выразила надежду, что время лечит.

По словам Навки, Чернышёв, который все время болезни поддерживал жену, сейчас сосредоточен на работе и воспитании шестилетней дочери Милы.

Спортсмен продолжает выступать в дуэте с Навкой, совмещая выступления с режиссурой ледовых спектаклей.

"Сейчас его состояние гораздо стабильнее, чем несколько месяцев назад. Мила увлеклась фигурным катанием, часто бывает на катке, и Пётр полностью погружен в её интересы", — отметила Татьяна.

Она добавила, что время постепенно смягчает боль утраты, а новые проекты и забота о дочери помогают Чернышёву двигаться вперед.

Навка подчеркнула, что ценит их профессиональный и личный союз, так как считает фигуриста надёжным партнёром и настоящим другом. Фигуристка также упомянула, что, несмотря на редкие публичные комментарии, Чернышёв находит силы не только сохранять творческую активность, но и вдохновлять дочь на первые шаги в спорте.

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