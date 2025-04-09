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Амазония не та, что мы думали: под лесом оказалась древняя сеть городов

2:55
Наука

В самой гуще эквадорских джунглей археологи обнаружили не просто поселения — целую сеть древних городов, скрытых под пологом тропического леса. Это открытие, основанное на данных лидарного сканирования, буквально переворачивает наши представления о том, как и где жили древние народы Южной Америки.

Тёмный лес
Фото: unsplash.com by Fabian Irsara, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмный лес

Лазеры раскрывают прошлое

Лидар — это технология, позволяющая с помощью лазеров "пронзить" лесной покров и составить точную карту поверхности под ним. Именно благодаря ей удалось обнаружить в долине реки Упано следы высокоорганизованной доколумбовой цивилизации, существовавшей более 2 500 лет назад.

Исследование охватило около 300 квадратных километров территории. На этих снимках археологи увидели:

  • более 6000 прямоугольных земляных платформ,

  • террасы и ирригационные системы,

  • широкие, прямые дороги, пересекающиеся под углом 90° — как в современном городе.

Города, соединённые идеальной сетью

По мнению учёных, эти структуры образовывали как минимум 15 отдельных поселений, объединённых развитой транспортной системой. Причём, в отличие от современных дорог, эти древние не следовали за рельефом — наоборот, рельеф подстраивался под планировку.

Антуан Дорисон из CNRS отмечает: "Это настоящая городская планировка с чёткими пересечениями. Всё взаимосвязано. Масштаб потрясающий".

Кто жил в этих городах

Комплекс, по оценкам исследователей, населяли культуры Киламопе и Упано. Это были не кочевники, как ранее считалось, а земледельцы. Они выращивали кукурузу и батат, строили инфраструктуру и активно модифицировали окружающую среду.

Археолог Кристофер Фишер, хотя и не участвовавший в исследовании, называет открытие "сменой парадигмы": "Эти земли были гораздо более плотно населены и активно изменялись человеком, чем мы представляли раньше".

По примерным оценкам, численность населения таких поселений могла достигать от 10 000 до 100 000 человек.

Не первое и не последнее открытие

Это далеко не первый случай, когда лидар помогает увидеть скрытые под лесом следы древних цивилизаций. Подобные открытия уже происходили в Боливии, Бразилии и Белизе. Но именно долина Упано теперь считается одним из наиболее впечатляющих археологических открытий последних лет.

Переосмысление Амазонии

На протяжении десятилетий считалось, что в Амазонке не было высокоразвитых древних обществ. Открытие Ростейна и его команды показывает обратное — джунгли хранят не только экологическое, но и огромное культурное наследие.

Уточнения

Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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