Амазония не та, что мы думали: под лесом оказалась древняя сеть городов

В самой гуще эквадорских джунглей археологи обнаружили не просто поселения — целую сеть древних городов, скрытых под пологом тропического леса. Это открытие, основанное на данных лидарного сканирования, буквально переворачивает наши представления о том, как и где жили древние народы Южной Америки.
Лидар — это технология, позволяющая с помощью лазеров "пронзить" лесной покров и составить точную карту поверхности под ним. Именно благодаря ей удалось обнаружить в долине реки Упано следы высокоорганизованной доколумбовой цивилизации, существовавшей более 2 500 лет назад.
Исследование охватило около 300 квадратных километров территории. На этих снимках археологи увидели:
более 6000 прямоугольных земляных платформ,
террасы и ирригационные системы,
широкие, прямые дороги, пересекающиеся под углом 90° — как в современном городе.
По мнению учёных, эти структуры образовывали как минимум 15 отдельных поселений, объединённых развитой транспортной системой. Причём, в отличие от современных дорог, эти древние не следовали за рельефом — наоборот, рельеф подстраивался под планировку.
Антуан Дорисон из CNRS отмечает: "Это настоящая городская планировка с чёткими пересечениями. Всё взаимосвязано. Масштаб потрясающий".
Комплекс, по оценкам исследователей, населяли культуры Киламопе и Упано. Это были не кочевники, как ранее считалось, а земледельцы. Они выращивали кукурузу и батат, строили инфраструктуру и активно модифицировали окружающую среду.
Археолог Кристофер Фишер, хотя и не участвовавший в исследовании, называет открытие "сменой парадигмы": "Эти земли были гораздо более плотно населены и активно изменялись человеком, чем мы представляли раньше".
По примерным оценкам, численность населения таких поселений могла достигать от 10 000 до 100 000 человек.
Это далеко не первый случай, когда лидар помогает увидеть скрытые под лесом следы древних цивилизаций. Подобные открытия уже происходили в Боливии, Бразилии и Белизе. Но именно долина Упано теперь считается одним из наиболее впечатляющих археологических открытий последних лет.
На протяжении десятилетий считалось, что в Амазонке не было высокоразвитых древних обществ. Открытие Ростейна и его команды показывает обратное — джунгли хранят не только экологическое, но и огромное культурное наследие.
Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья.
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