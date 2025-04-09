Спасибо за поддержку: уставший Ефремов вернулся в Москву

Актёр Михаил Ефремов, досрочно вышедший из колонии, прибыл в свою столичную квартиру.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Ефремов

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", артист, покинувший исправительное учреждение в Белгородской области 9 апреля, выглядел уставшим и отказался от комментариев, сославшись на плохое самочувствие.

"Спасибо за поддержку", — кратко обратился он к журналистам, выйдя из автомобиля Toyota RAV4, на котором его доставили в город.

Решение об условно-досрочном освобождении было принято после ходатайства, поданного Ефремовым в феврале 2025 года. В обращении актёр указал на проблемы со здоровьем, а также отметил ежедневную работу в тюремном цеху по пошиву формы для заключённых.

В колонии он провёл около пяти лет, отбывая наказание за смертельное ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения в 2020 году.

Кадры, опубликованные в Сети, показывают Ефремова в чёрном пальто, который, несмотря на усталость, поблагодарил съёмочные группы за внимание.

Ранее стало известно, что Минюст проводит проверку в отношении Ивана Урганта.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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