Пока варится кофе, прокачай себя: мини-комплекс на включение мозга и мышц

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Открываешь глаза, а тело будто забыли включить? Утро тянется, мозг спит, а мысли о делах только добавляют зевоты? Стоп! Всё это можно поправить за пару минут. Эти простые упражнения запустят организм в щадящем режиме, разгонят кровь и прогонят остатки сна. Бонус — никакого оборудования и можно делать прямо в пижаме.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка с фитнес ковриком

Приседай и потягивайся

Ноги — на ширине плеч, спина ровная, как у куклы на витрине. Представь, что ты опускаешься на невидимый стул, а за чашкой утреннего кофе тянешься руками. Поднялся — потянулся к небу, как будто встречаешь рассвет. Повтори 20 раз. Сразу появится бодрость — проверено.

Походи квадратом

Идём, но необычно: шаг вперёд с выпадом, корпус поворачивается в сторону передней ноги. Вернулся — шаг снова. 10 шагов вперёд, потом — назад тем же способом. Отличная зарядка на координацию и пробуждение всех мышц. Идеально, если дома мало места, но хочется подвигаться.

Поздоровайся с воображаемыми друзьями

Широкая стойка, стопы параллельно. Присед на одну ногу, тянемся противоположной рукой — как будто жмём руку невидимому собеседнику. Почувствуй, как работает всё тело, особенно бока и спина. Представь, с кем здороваешься — 20 виртуальных рукопожатий, и настроение улучшается.

В поисках носков

Планка — и ты уже будто разыскиваешь ускользнувший носок под кроватью. Ладони под плечами, пресс в тонусе, дыхание спокойное. Задержись на 30 секунд — и ни один носок не ускользнёт.

Нашёл! А вот и бонус

Не выходя из планки, тяни таз вверх, а грудь — вниз. Смотри в пространство под кроватью: кто знает, может, найдётся что-то полезное. Меняем позиции плавно: вниз-вверх, и снова вниз. Кровь разгоняется, мозг включается, и ты уже готова к новому дню.

Зарядка закончилась — день начался!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

