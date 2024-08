США погружаются в финансовую пропасть: дефицит бюджета достиг исторического рекорда

Дефицит бюджета США достиг рекордных $6,6 триллионов

Дефицит бюджета США при администрации Джо Байдена достиг рекордных $6,6 трлн, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства финансов США.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Этот показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений. Согласно информации агентства, предыдущий президент Дональд Трамп оставил после себя суммарный дефицит в $5,6 трлн. В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, был зафиксирован рекордный годовой дефицит в $3,1 трлн, что составило 15,5% от ВВП страны.

Барак Обама стал единственным президентом XXI века, который сумел сократить дефицит бюджета США, снизив его с $5,1 трлн при Джордже Буше-младшем до $2,2 трлн. Интересно, что Буш-младший был последним президентом, при котором США зафиксировали годовой профицит бюджета в $130 млрд по итогам 2001 года.

В сообщении агентства отмечается, что США почти целый век сталкиваются с хроническим дефицитом бюджета, а последний длительный период профицита наблюдался в период с 1920 по 1930 год.

