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С заботой об окружающей среде: как биоразлагаемая упаковка перестала быть экзотическим явлением в России

Производство биоразлагаемых упаковочных материалов в России занимает высокие позиции

2:18
Экономика

Использование биоразлагаемых упаковочных материалов стало распространенным способом бережного отношения к окружающей среде.

Производство биоразлагаемых упаковочных материалов в России занимает высокие позиции
Фото: freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info

Производство биоразлагаемой тары состоит из следующих этапов:

1.      Выбор и подготовка сырья: для производства биоразлагаемой упаковки используются биоразлагаемые материалы, такие как крафт-бумага, целлюлоза, крафт-пленка, биопластик и другие материалы.

2.      Формирование и ламинирование: из выбранного сырья производится формование упаковки в нужную форму и размеры. Затем производится ламинирование – нанесение защитного слоя на упаковку для повышения прочности и защиты от влаги.

3.      Печать и декорирование: на упаковку может быть нанесена информация о продукте, логотип компании и другие декоративные элементы. Для этого используются различные методы печати, такие как флексография, цифровая печать и т. д.

4.      Формирование отверстий: при необходимости на упаковке могут быть выполнены отверстия для удобства использования продукта.

5.      Контроль качества: произведенная упаковка проходит контроль качества..

6.      Упаковка и доставка: готовая продукция упаковывается для транспортировки и отправляется заказчику.

Если несколько лет назад такая упаковка была экзотическим явлением в России, то сейчас это уже не вызывает удивления – во многих регионах налажено производство биоразлагаемой тары.

OSQ Group – один из крупнейших в России производителей биоразлагаемых упаковочных материалов. Тара, производимая OSQ, подвергается процессам разложения в течение 6 месяцев. Для сравнения тара из пластика разлагается в земле только через 400 лет. Среди потенциальных потребителей продукции — сетевые магазины. Упаковочные материалы изготавливаются в подмосковном Видном и Калининграде.

О масштабах деятельности компании говорят цифры: произведено уже более 13 млрд упаковок, продукция экспортируется в 65 стран.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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