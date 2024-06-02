Роскачество рекомендует при покупке кваса в магазинах изучить маркировку

Лучший квас отечественных производителей по версии Роскачества для лета-2024

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В жаркие дни отличный способ освежиться и утолить жажду – это пить квас. Он один из самых популярных летних напитков.

Фото: flickr.com by Nikolay Olkhovoy is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Квас также используется в кулинарии для приготовления различных напитков и блюд, таких как окрошка, квасное тесто для выпечки, маринады и соусы.

Квас полезен благодаря своим свойствам:

обладает мощным антиоксидантным действием;

улучшает пищеварение и стимулирует работу кишечника;

содержит витамины группы В, минералы и аминокислоты, необходимые для здоровья организма.

Роскачеством было проведено несколько веерных исследований кваса российских торговых марок. Чтобы получить наслаждение от прохладительного вкуса кваса, Роскачество рекомендует следующие марки отечественных производителей:

«Букет Чувашии»,

«Очаковский»,

«Вятский»,

«Желтая бочка»,

«Силич»,

«Никола»,

«ВкусВилл»,

«Лента»,

«Ржаной бочонок»,

«Опохмелофф»,

«Просто»,

«Русский дар»,

«Яхонт»,

«Волжанка»,

«Лидский».

Все эти торговые марки соответствуют требованиям законодательства.

Людмила Хомич, вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков, рекомендует при покупке изучить маркировку. Если на продукте присутствует надпись «ГОСТ 31494-2012», это показатель настоящего кваса. В нефильтрованном квасе сохраняется больше полезных веществ, так как он пропускает этапы фильтрования, сепарирования и пастеризации.