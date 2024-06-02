Роскачество рекомендует при покупке кваса в магазинах изучить маркировку

В жаркие дни отличный способ освежиться и утолить жажду – это пить квас. Он один из самых популярных летних напитков.
Квас также используется в кулинарии для приготовления различных напитков и блюд, таких как окрошка, квасное тесто для выпечки, маринады и соусы.
Квас полезен благодаря своим свойствам:
Роскачеством было проведено несколько веерных исследований кваса российских торговых марок. Чтобы получить наслаждение от прохладительного вкуса кваса, Роскачество рекомендует следующие марки отечественных производителей:
Все эти торговые марки соответствуют требованиям законодательства.
Людмила Хомич, вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков, рекомендует при покупке изучить маркировку. Если на продукте присутствует надпись «ГОСТ 31494-2012», это показатель настоящего кваса. В нефильтрованном квасе сохраняется больше полезных веществ, так как он пропускает этапы фильтрования, сепарирования и пастеризации.
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